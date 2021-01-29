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Ekonomi FAST ne demek? FAST işlem üst limiti ne kadar oldu?
Ekonomi

FAST ne demek? FAST işlem üst limiti ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminde üst limitin yükseltildiğini açıkladı. Peki FAST ne demek? FAST işlem üst limiti ne kadar oldu? FAST ile EFT nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-29 10:35:00 - 2021-01-29 10:38:24
FAST ne demek? FAST işlem üst limiti ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın 7/24 anlık ödeme sistemi Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) ile yapılabilecek ödemelerin üst limiti  yükseltildi. Merkez Bankası, 8 Ocak'ta yürürlüğe giren FAST sistemi aracılığıyla bu zamana kadar 9 milyon anlık ödeme gerçekleştirildiğini belirtti. Merkez Bankası yaptığı açıklamada şunları ifade etti: Ödemelerin, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sisteminde kayıtlı kullanıcı sayısı 5,3 milyona ulaşmıştır. Bugün itibarıyla FAST Sisteminde işlem üst limiti 1.000 TL’ye yükseltilmiştir. FAST’ın ilerleyen dönemlerde daha yüksek limitlerle ve kullanıcı deneyimini artıracak karekodlu ödeme gibi yeni katma değerli servislerle birlikte çalışması mümkün olabilecektir.

FAST nedir?

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

FAST Sistemi nasıl kullanılır?

FAST Sistemine üye bir finansal kuruluşun müşterisi iseniz finansal kuruluşunuzun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak FAST ödemesi yapmaya başlayabilirsiniz. 

 

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