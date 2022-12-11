Fas’lılar zaferlerini kutluyordu! Fransız polisi göz yaşartıcı bomba ile katıldı

Fas'ın Portekiz'i 1-0 yenmesinin ardından taraftarlar, zaferlerini kutlamak için Paris'in ünlü caddesi Şanzelize'ye akın etti. Fas'ın zaferini kutlayan taraftarlara Fransız polisi tarafından müdahale edildi. Kutlamalar sürerken bazı Fas taraftarları ile polis arasında gergin anlar yaşandı. Polis, taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Astımı vardı

Fas'ın zaferini kutlamaya gelenlerden 20 yaşındaki Salima, polisin müdahalesini ve bazı taraftarların havai fişek fırlattığını anlattı. Astımı olduğunu belirten Salima, maskesi bulunmadığı için gazdan çok fazla etkilendiğini ifade etti.