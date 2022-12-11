Faslı taraftara müdahale! Fransa'nın medeniyeti işte bu kadar!
Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nın çeyrek final karşılaşmasında Portekiz’i yenerek Fransa’nın yarı finaldeki rakibi olan Fas, faşist Fransızları çileden çıkardı. Paris sokaklarına çıkarak galibiyeti kutlayan Faslı taraftarlara Fransız polisi vahşice saldırdı.
Yeni Akit Ankara
Fransız polisi Faslı taraftarların sevinçlerini kursaklarında bıraktı. Fas taraftarlarının Fransa’nın başkenti Paris’teki kutlamalarına polis müdahale etti.
Dünya Kupası’nın çeyrek final karşılaşmasında Portekiz’i yenerek Fransa’nın yarı finaldeki rakibi olan Fas, faşist Fransızları çileden çıkardı. Paris sokaklarına çıkarak galibiyeti kutlayan Faslı taraftarlara Fransız polisi vahşice saldırdı.
Ellerine geçirdikleri Fas taraftarlarını yerlerde tekmeleyen, insafsızca çoplayan Fransız polisleri, Müslümanlara olan kinlerini bir kez daha gözler önüne serdi.