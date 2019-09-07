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Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

Sözde medeni batının İslam düşmanlığı bitmiyor... Kanada’daki Jean-Talon Hastanesi’nde tedavi gören Quenneville adlı hasta, Faslı Müslüman hemşireye, “Ülkene dön, sorunlu Arap” diye bağırdı. Yönetimden Arap olmayan bir hemşire talep eden ırkçı, Faslı hemşire için “Onu ezeceğim” dedi. Verilen ceza ise komik oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti

 Münübe Yılmaz 

İslamofobi’nin yükseldiği batıda Müslüman düşmanlığı hastane koridorlarına da sıçradı...

Kanada’nın Montreal şehrinde yer alan Jean-Talon Hastanesi’nde meydana gelen olayda, Alain Quenneville isimli bir hasta, Fas kökenli Müslüman hemşireye ırkçı hakarette bulundu.

Müslüman kadına “ülkene dön”, “sorunlu Arap” diye bağıran ırkçı adam, daha sonra hastane yönetiminden kendisine Arap olmayan başka bir hemşirenin verilmesini istedi. Ayrıca Müslüman hemşire için “onu ezeceğim” ifadesini kullanan ırkçı Alain Quenneville, bir beyzbol sopası alıp hastanedeki her şeyi kıracağı tehdidinde de bulundu. Saldırgan daha sonra kullandığı ırkçı ifadeler sebebiyle Müslüman hemşireden özür dilemeyi de reddetti. Hastanede herkesin gözü önünde seyreden olay yargıya taşındı. Montreal Mahkemesi’nde görülen davada sanık ırkçı ifadelerini kabul etti ancak ilaçların uyuşturucu etkisindeyken bu ifadeleri kullandığını ileri sürdü. 

9 bin 500 dolar tazminatla kurtuldu

Irkçının bu savunması, mahkeme tarafından kabul görmedi. Hakim, Quenneville’in bir insanı mesleki davranışları ve yaptığı iş ile hiçbir şekilde alakası olmayan özellikleri ile sorgulayıp hakaret ettiğine hükmetti. Ancak hakim, sanığın mağdur hemşireye 9 bin 500 dolar tazminat ödemesine hükmedip, bıraktı.

Kanada’nın Fransızca konuşulan Quebec Eyaleti’nin Başbakanı François Legault’in bu yıl başında, eyaletlerinde İslamofobi problemi olmadığını savunarak İslamofobi ile mücadele çerçevesinde düzenlenecek organizasyonun yapılmasına müsade etmemesi tepki çekmişti. Kanada‘da Waterloo Üniversitesi tarafından geçen yıl yapılan araştırmada Müslüman karşıtı nefret eylemlerinin, diğer demografik gruplarına göre daha fazla olduğunu ortaya koymuştu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 12:19
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  10. Quebec Eyaleti’nin Başbakanı François Legault
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