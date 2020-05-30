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Aktüel

Faslı 110 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Yeniakit Publisher
2020-05-30 16:46:02 -
Faslı 110 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

RABAT (AA) - Fas'ta 26 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 110 yaşındaki kadın virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık nine Fatma Benhamu Kovid-19 hastası bir akrabasıyla temasının ardından rahatsızlanarak Fes kentindeki Hasan es-Sani Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 26 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başaran Benhamu, sağlık personeli tarafından alkışlanarak taburcu edildi.

Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 202 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının, 7 bin 714'e yükseldiğini duyurmuştu.

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