Faslı 110 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
RABAT (AA) - Fas'ta 26 gün önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konulan 110 yaşındaki kadın virüsü yenerek sağlığına kavuştu.
Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, asırlık nine Fatma Benhamu Kovid-19 hastası bir akrabasıyla temasının ardından rahatsızlanarak Fes kentindeki Hasan es-Sani Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede 26 günlük tedavisinin ardından koronavirüsü yenmeyi başaran Benhamu, sağlık personeli tarafından alkışlanarak taburcu edildi.
Fas Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 202 kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının, 7 bin 714'e yükseldiğini duyurmuştu.