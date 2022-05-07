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Medya Faşist Yılmaz Özdil yine yaptı yapacağını
Medya

Faşist Yılmaz Özdil yine yaptı yapacağını

Türk medyasının en ırkçı yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil, yine faşistliğini gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. Sözcü'deki köşesinde, tıpkı kendisi gibi mülteci düşmanı olan Ümit Özdağ'a destek veren Özdil, adeta şıracının şahitliğine soyundu.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 10:43:00 -
Faşist Yılmaz Özdil yine yaptı yapacağını

Türk medyasının en ırkçı yazarlarından biri olan Yılmaz Özdil, yine faşistliğini gözler önüne seren bir yazı kaleme aldı. Sözcü'deki köşesinde, tıpkı kendisi gibi mülteci düşmanı olan Ümit Özdağ'a destek veren Özdil, adeta şıracının şahitliğine soyundu. İşte o yazının ilgili bölümü: 

"Suriyelilerin Afganların yürüye yürüye Türkiye'ye girmesi, serbest, Ümit Özdağ'ın Tbmm'den içişleri bakanlığına yürümesi, yasak.

Kimliği bile olmayan, ikametgah adresi bile olmayan kaçak Suriyelilerin kaçak Afganların, memleketin 81 vilayetine de gidebilmesi serbest, Ümit Özdağ'ın Ankara'da yürümesi yasak.

Suriyelilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, seçmen olması, milletvekili adayı olması serbest, milletvekili Ümit Özdağ'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak anayasal haklarını kullanması yasak. (...)"

 

 

 

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