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Gündem Faşist Ümit'ten yerel seçim kararı
Gündem

Faşist Ümit'ten yerel seçim kararı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 17:17:00 - 2023-11-18 17:23:21
Faşist Ümit'ten yerel seçim kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yerel seçimlerde Kars ve Iğdır'da aday çıkarmayacaklarını söyledi. HDP ile el ele veren CHP ile yaptığı ittifakı çabuk unutan Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i de hedef alıp "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini öneriyoruz" dedi.

Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bursa'daki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'taki seçimlerden önce 26 bin olan üye sayılarının 80 bini geçtiğini öne sürdü.

Partisinin yükselişte olduğunu iddia eden Özdağ, "Biz bu seçimlere Zafer Partisi olarak 79 il ve ilçelerinde tek başımıza gireceğiz. Sadece Kars ve Iğdır'da aday çıkarmıyoruz. Burada HDP'nin karşısında vatansever bir adayı destekleme kararı aldık. Bu seçimleri ittifaksız gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"CHP GENEL BAŞKANI DEMİRTAŞ'LA YÜRÜSÜN"

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile seçimlerde beraber olan CHP ile yaptığı ittifakı çabuk unutan Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şunları söyledi:

"CHP'nin yeni genel başkanı daha genel başkan seçilmeden CHP'deki genel başkan değişikliğinin gerekçesi olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Zafer Partisi ile ittifak yapılarak HDP seçmeninin küstürülmesi olarak izah etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na Selahattin Demirtaş ile kol kola yol yürümesini biz de öneriyoruz. Daha iyisine layık değiller."
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Özdağ, İYİ Parti'den istifa eden isimler olduğunu hatırlatarak, "İYİ Parti'li arkadaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır" ifadesini kullandı.

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