  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun saldırı! İHA ve füzelerle ardı ardına vuruldu

Tarihçi Yaşar Gören’den tartışılacak sözler: Cumhuriyet'in ilanı ve M.Kemal'in seçilmesi yasadışı

Almanya’dan Ankara çıkarması! Külliye’de sıcak mesajlar dikkat çekti

Hasan Mezarcı’nın işkence gördükten önceki sözleri gündem oldu “Neyimiz varsa İngiliz’e ve Fransız’a verdik kurtulduk”

Bir de CHP eziyetinden kurtulsa neler olur neler! Putin'den İstanbul'a övgüler

Lübnan’dan sert talimat geldi! Sınır hattında tansiyon bir anda yükseldi

Vatana ihanetin telafisi, müebbetin tahliyesi, kahpeliğin bahanesi olmaz

“Sen Türk Milletinin düşmanısın” demek suç değilmiş! Ali Erbaş'a hakaret eden Özdağ'a beraat

Türkiye’nin yarısına denk geliyor! Demir ağlar öyle değil böyle örülür

Bahis skandalında adları geçiyor! 152 hakem hakkında bomba iddia
Gündem Faşist Ümit’e şok! Bir şehirden komple silindi
Gündem

Faşist Ümit’e şok! Bir şehirden komple silindi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Faşist Ümit’e şok! Bir şehirden komple silindi

Zafer Partisi Manisa İl Teşkilatı’nda, İl Başkanı Necdet Erikçi başta olmak üzere il yönetimi, gençlik kolları, disiplin kurulu, birçok ilçe başkanı ile 2024 yerel seçimlerindeki adayların da aralarında bulunduğu 150 kişi, partiden topluca istifa etti. İstifanın gerekçesi "fikir ayrılıkları" olarak açıklandı.

Zafer Partisi Manisa teşkilatlarında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları toplu istifayı getirdi. İstifa kararına ilişkin yapılan ortak açıklamada, partide uzun süredir büyük emek verdikleri ancak gelinen noktada yolları ayırmanın "zorunlu hale geldiği" belirtildi. Açıklamada, her türlü zorluğa rağmen inandıkları değerler uğruna mücadele ettikleri, ancak bir süredir yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle bu kararın kaçınılmaz hale geldiği belirtilerek, mücadelelerini sürdürecekleri kaydedildi.

KİMSE KALMADI

İstifa edenler arasında Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi, İl Teşkilat Başkanı Alican Lopoğlu, İl Sekreteri Kemal Tekcan Güneş, İl Başkan Yardımcısı Mert Gör, İl Gençlik Kolu Başkanı Serkan Egemen Sıvacı ve İl Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Çokluk gibi önemli isimler yer aldı.
Ayrıca Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç, Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak ile Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatları ve yönetimlerinin de istifa ettiği öğrenildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın yanı sıra Soma, Akhisar, Yunusemre, Kırkağaç gibi ilçelerin belediye başkan adayları ve çok sayıda belediye meclis üyesi adayının da istifasını sunduğu öne sürüldü.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

oraya faşist yazan zevzek sende az '' dinci faşist '' kafir değilsin yani. Allah ıslah etsin seni.

Yarın chp den vekil olur kimse dokunamaz

Buda adamın serbest kalması Türkiye için büyük tehdit.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza
Gündem

4 turiste 59 bin lira hesap çıkaran işletmeye şaka gibi ceza

Fenerbahçe-Stuttgart maçını izlemek için İstanbul'a gelen 4 Alman turiste 59 bin lira hesap çıkaran üstüne hiç utanmaları olmadığını ‘fiyatl..
Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…
Gündem

Cuntacının izleri doğanın içinde saklanmış! Şelalenin kalbinde yıllardır kimsenin bilmediği o yapı…

Antalya’daki Kurşunlu Şelalesi’nin büyüleyici doğası içinde, 1980’li yıllarda cuntacı Kenan Evren için yaptırıldığı bilinen iki katlı özel k..
Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…
Gündem

Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılmak isteniyor Karadağ olaylarının perde arkası ve tarihi gerçekler…

Balkanlarda Türk ve İslam düşmanlığı yeniden hortlatılıyor! Karadağ’da yaşanan üzücü olayların tarihi kökleri ve perde arkası, Yeniakit yaza..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23