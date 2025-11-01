Faşist Ümit Özdağ ve Tanju Özcan utansın! Güvenli Suriye'ye dönen dönene

"Suriyeliler artık Türkiye'den gitmez" yalanlarıyla algı operasyonları yaparak iç karışıklık çıkarmaya çalışarak siyaseti kirleten faşist Ümit Özdağ ve Tanju Özcan'ı utandıran haber.

Siyasi malzeme haline getirdikleri Suriyeliler, diktatör Esed rejiminin devrilmesinin ardından huzura kavuşan ülkelerine dönmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024’ten bu yana 550 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığını, 2016 yılından itibaren toplam dönüş yapanların sayısının ise 1 milyon 290 bin olduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Zulmün, açlığın ve savaşın kıyısında olanlara, gönül coğrafyamıza asla sırtımızı dönmedik. Çığlıkları asla duymamazlıktan gelmedik. Hakk’ın, haklının ve mazlumun yanında olduk. 8 Aralık’ta, Esed zulmünün sona ermesinin üzerinden 1 yıl geçecek. Suriyeli kardeşlerimizin artık vatan hasreti son buluyor. 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye’de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşler hız kazandı. Gönüllü geri dönüş yapan Suriyeliler, hüzün ve sevinci bir arada yaşıyor. 8 Aralıktan itibaren 550 bin Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana vatanlarına gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 290 bin oldu. Ülkemiz, göç yönetiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır. Tüm illerimizde Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığımız koordinesinde büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz."