Faşist pankart yargıya taşınıyor Irkçılığı parti politikası haline getiren İYİ Parti’nin Fatih’te Suriyelileri hedef alan pankartı mahkemeye taşındı.

Haber Merkezi Irkçılığı parti politikası haline getiren İYİ Parti’nin Fatih’te Suriyelileri hedef alan pankartı mahkemeye taşındı. “Fatih’i Suriyelilere teslim etmeyeceğim” isimli pankartı astıran İYİ Partili İlay Aksoy’un faşizm kokan propangandası mahkeme engeline takıldı. Mahkeme kararıyla toplatılan ırkçı pankartlar, zillet ittifakının üyesi İYİ Partilileri rahatsız etti. Suriye Dostluk Derneği ise İYİ Parti’deki ırkçılar hakkında 2 bin liralık tazminat davası açtı. Tazminatın Suriyeli mazlumlar için harcanacağı öğrenildi. Mahkeme kararıyla pankartların toplatılmasını hazmedemeyen faşist zihniyet, belediyeye iftira atarak suçlarını gizlemeye çalıştı.

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