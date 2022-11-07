  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Faşist olduğu kadar İslam düşmanı da çıktı! Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini böyle hedef aldı
Siyaset

Faşist olduğu kadar İslam düşmanı da çıktı! Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini böyle hedef aldı

Irkçı açıklamaları ile kamuoyunun tepkisini çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afgan öğrencilerin Kur'an eğitimi almasını hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 23:45:00 - 2022-11-08 00:29:50

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini cahilce ifadeler kullanarak hedef aldı.

Çocukların Kur'an eğitimi aldığı anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, Kur'an öğrenmenin "çağ dışı" olduğunu savundu.

Cahilce ifadeler kullanan Özdaü, "Bir tarafta yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, uzay yürüyüşü diğer tarafta gördüğünüz manzara. Evet, Batı emperyalist ancak tek suçlu emperyalizm değil. Müslüman halkların çağın köleleri kalmasını sağlayan gerici zihniyet." dedi.

Özdağ, mesajını ırkçı ifadelerle tamamladı: İlk emri OKU olan bir dinin göçebe zihniyete teslim olması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23