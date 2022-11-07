Faşist olduğu kadar İslam düşmanı da çıktı! Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini böyle hedef aldı
Irkçı açıklamaları ile kamuoyunun tepkisini çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afgan öğrencilerin Kur'an eğitimi almasını hedef aldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Afgan çocukların Kur'an öğrenmesini cahilce ifadeler kullanarak hedef aldı.
Çocukların Kur'an eğitimi aldığı anlara ait görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Ümit Özdağ, Kur'an öğrenmenin "çağ dışı" olduğunu savundu.
Cahilce ifadeler kullanan Özdaü, "Bir tarafta yapay zeka, kuantum bilgisayarlar, uzay yürüyüşü diğer tarafta gördüğünüz manzara. Evet, Batı emperyalist ancak tek suçlu emperyalizm değil. Müslüman halkların çağın köleleri kalmasını sağlayan gerici zihniyet." dedi.
Özdağ, mesajını ırkçı ifadelerle tamamladı: İlk emri OKU olan bir dinin göçebe zihniyete teslim olması