Faşist kafalı Erol Mütercimler’in bir skandalı daha ortaya çıktı! ‘Sakarya’dakilerin canları cehenneme’
İmam Hatiplileri hedef alan laikçi geri kafalı Erol Mütercimler’in bir skandalı daha ortaya çıktı. Erol Mütercimler FETÖ’yü vurgulayarak, ‘Sakarya bölgesinde rezalet var. Orada oturanlar kırılıyorsa da canları cehenneme’ ifadelerine yer verdi.
Yüzyıllardır kültürünü yaşayan dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere kin kusmayı adet edinen geri kafalı laikçi Erol Mütercimler isimli yazar bozuntusunun skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor.
‘İmam Hatip’ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ diyerek küstahça İmam Hatiplere saldıran Erol Mütercimler’in Haydar Baş’ın İstanbul merkezli Meltem TV’sindeki görüntüleri gün yüzüne çıktı.
Yayında Erol Mütercimler açıklamalarıyla adeta Sakarya ve Sakaryalılara nefret kusuyor.
FETÖ’cülerin o bölgeden çıktığını vurgulayan faşist kafa Mütercimler, ‘Bu Sakarya’da ne oluyor? Bu tarikatlar neden burada? Sakarya bölgesinde rezalet var. Orada oturanlar kırılıyorsa da canları cehenneme’ ifadelerine yer verdi.
Bölgeyi hedef alarak, orayı cehaletle suçlayan Mütercimler, ihtiyaç halinde farklı bölge ve illeri de aşağılayacak ruh halinde.
Suç duyurusu
İmam hatip mezunları için ağza alınmayacak sözler söyleyen Erol Mütercimler’in özür dileyeceği gündeme gelmişti.
Kişi veya yerleri hedef göstererek kendisini batı zihniyetine adayan Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.