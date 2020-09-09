  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Faşist kafalı Erol Mütercimler’in bir skandalı daha ortaya çıktı! ‘Sakarya’dakilerin canları cehenneme’
Dünya

Faşist kafalı Erol Mütercimler’in bir skandalı daha ortaya çıktı! ‘Sakarya’dakilerin canları cehenneme’

İmam Hatiplileri hedef alan laikçi geri kafalı Erol Mütercimler’in bir skandalı daha ortaya çıktı. Erol Mütercimler FETÖ’yü vurgulayarak, ‘Sakarya bölgesinde rezalet var. Orada oturanlar kırılıyorsa da canları cehenneme’ ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 19:14:00 -

Yüzyıllardır kültürünü yaşayan dindar nesiller yetiştiren İmam Hatiplere kin kusmayı adet edinen geri kafalı laikçi Erol Mütercimler isimli yazar bozuntusunun skandalları ortaya çıkmaya devam ediyor.

‘İmam Hatip’ten mezun olanlar bakın karşımıza ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekar, ahlaksız’ diyerek küstahça İmam Hatiplere saldıran Erol Mütercimler’in Haydar Baş’ın İstanbul merkezli Meltem TV’sindeki görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Yayında Erol Mütercimler açıklamalarıyla adeta Sakarya ve Sakaryalılara nefret kusuyor.

FETÖ’cülerin o bölgeden çıktığını vurgulayan faşist kafa Mütercimler, ‘Bu Sakarya’da ne oluyor? Bu tarikatlar neden burada? Sakarya bölgesinde rezalet var. Orada oturanlar kırılıyorsa da canları cehenneme’ ifadelerine yer verdi.

Bölgeyi hedef alarak, orayı cehaletle suçlayan Mütercimler, ihtiyaç halinde farklı bölge ve illeri de aşağılayacak ruh halinde.

Suç duyurusu

İmam hatip mezunları için ağza alınmayacak sözler söyleyen Erol Mütercimler’in özür dileyeceği gündeme gelmişti.

Kişi veya yerleri hedef göstererek kendisini batı zihniyetine adayan Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in mi..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış
Medya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şok eden çıkış

Türkücü İbrahim Tatlıses, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda 7 çocuk sahibi olduğu için pişman olduğunu belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ..
Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı
Siyaset

Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını yazdı...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı