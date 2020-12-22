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Dünya Fas ve Dünya Bankası'ndan 800 milyon dolarlık anlaşma
Dünya

Fas ve Dünya Bankası'ndan 800 milyon dolarlık anlaşma

Fas Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası insani, tarım ve sağlık alanlarına yönelik toplam 800 milyon dolar değerinde üç finansman anlaşması imzaladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:03:00 -
Fas ve Dünya Bankası'ndan 800 milyon dolarlık anlaşma

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, finansmanın 400 milyon dolarlık kısmı yoksullukla mücadele ve sağlık sigortasının güçlendirilmesi gibi sosyal korumaya, 250 milyon dolarlık kısmı hükümetin "Yeşil Nesil" programına ve 150 milyon doları ise kentsel ulaşımın programlanması ve modernizasyonuna tahsis edilecek.

Anlaşmalar, başkent Rabat'ta Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Muhammed Binşabun ve Dünya Bankası'nın Mağrip Bölge Direktörü Jesko Hentschel tarafından imzalandı.

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