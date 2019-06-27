Fas Tanca'daki limanını Akdeniz'in en büyüğü haline getiriyor

RABAT (AA) - Fas'taki Tanger-Med 2 limanında (Tanca Akdeniz 2 Limanı) yapılan genişletme çalışmaları sonrası inşa edilen yeni bölümler bugün faaliyete açılacak.

Tanca Limanının internet sitesinden yapılan açıklamada, Tanca kentindeki Tanger-Med 2 limanını kendi kategorisinde Akdeniz'de en büyük liman haline getirmek için yapılan genişletme çalışmaları sonrası limandaki yeni bölümlerin bugün faaliyete geçeceği belirtildi.

Dünyanın 77 ülkesindeki serbest ticaret ve sanayi bölgeleri yakınında bulunan 186'dan fazla liman ile bağlantısı olan Tanger-Med 2 Limanı 900'den fazla şirkete hizmet veriyor.

Yıllık 3,5 milyon konteynerin nakledildiği Tanger-Med 2 Limanınından söz konusu genişletmeden sonra bu rakamın 4,6 milyon konteynere çıkması bekleniyor.