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Aktüel Fas, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Aktüel

Fas, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 21:54:37 -
Fas, Kuveyt ve Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta, 2 bin 330'a, Kuveyt'te 624'e, Ürdün'de 101'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınında 37 kişinin daha vefat ettiğini, 2 bin 44 yeni vaka tespit edildiğini, 2 bin 349 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Son verilerle Fas'ta toplam can kaybı 2 bin 330'a, vaka sayısı 133 bin 272'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 111 bin 36'ya ulaştı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin vefat ettiğini, 567 kişide virüs tespit edildiğini, 605 kişinin de iyileştiğini duyurdu.

Ülkede toplam can kaybının 624'e, vaka sayısının 107 bin 25'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 99 bin 40 olduğu ifade edildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 13 kişinin daha vefat ettiği, 891 yeni vaka tespit edildiği, 139 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybı 101'e, vaka sayısı 15 bin 640'a ve sağlığına kavuşanların sayısı 5 bin 245'e ulaştı.


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