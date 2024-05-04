Fas Kralı 6. Muhammed: İsrail'in Gazze'ye saldırısı derhal durdurulmalı

Kral 6. Muhammed'in Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 15. İslam Zirvesi'nde gönderdiği mesajını Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Ahmet Tevfik okudu.

Fas Kralı, "Bu, benzeri görülmemiş saldırının derhal, sürdürülebilir ve kapsamlı bir şekilde durdurulması ve Gazze Şeridi'nin tamamına insani yardım akışının sağlanması yönündeki acil talebimizi yineliyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret eden Kral 6. Muhammed, Filistin halkının yaşadığı "korkunç" durumun insanlığın alnına bir kara leke olarak geçeceğini belirtti.

Kral 6. Muhammed, Gazze'deki durumun kötüleşmesinin, İsrailli yetkililerin talimatları doğrultusunda Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki sistematik saldırı dalgasının da yükselmesine neden olduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nin geleceğine ilişkin de Kral 6. Muhammed, Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının bir parçası olduğunu ve iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Kral 6. Muhammed, Gazze Şeridi halkının herhangi bir şekilde tehcir edilmesini reddettiklerine dikkati çekerek, "Kudüs'ün hukuki ve kültürel statüsünü değiştirmek amacıyla Kudüs ve Mescid-i Aksa da dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarını etkileyen yasa dışı tek taraflı İsrail uygulamalarının durdurulması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.