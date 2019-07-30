0553 313 94 23

Fas Kralı 6. Muhammed, 4 bin 764 mahkumu affetti

Fas Kralı 6. Muhammed, tahta çıkışının 20'nci yıl dönümü dolayısıyla 4 binden fazla mahkum hakkında af kararı verdi.

30 Temmuz 2019 Salı 18:19
Fas Kralı 6. Muhammed, 4 bin 764 mahkumu affetti

Tahta çıkışının 20. yıldönümünü kutlayan Fas Kralı Altıncı Muhammed, 4 bin 764 mahkum için af ilan etti. 

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kral 6. Muhammed'in af kararından 4 bin 764 kişinin faydalandığı belirtildi.

Karar kapsamında, bin 916 mahkumun tahliye edildiği, 2 bin 477'sinin hapis cezalarının düşürüldüğü, 31 idam kararının müebbet hapse, 176 müebbet hapis cezasının da süreli hapis cezasına çevrildiği, ayrıca yargılaması devam eden 164 tutuklunun serbest bırakıldığı ifade edildi.

Aftan yararlananlar arasında ülkede Ekim 2016'da patlak veren Huseyme olaylarında tutuklananların yanı sıra terör suçlarından hüküm giyen ve "uzlaşı" programıyla topluma yeniden kazandırılması hedeflenen mahkumların yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada bazı hükümlülerin de kritik sağlık sorunları, bedensel engel ve yaş nedeniyle af kapsamına alındığı kaydedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 18:19
  1. Fas
  2. Fas Kralı Altıncı Muhammed
  3. Genel af

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen ekipleri aradılar
    1. Sahilde vatandaşlar fark etti! Hemen..
    2. Cezaevi bahçesine uyuşturucu atan..
    3. Bakan Selçuk'tan maaşlara zam..
    4. İran'dan Trump'a "Bolton'un savaşa..
    5. Garanti BBVA'dan 3 milyar 668 milyon..
    6. Pakistan'da polise bombalı saldırı: 4..
    7. Dünyaca ünlü golcü, Süper Lig ekibiyle..
    8. Afyonkarahisar'da yangın
    9. Yediemin deposuna sıçrayan yangın, 6..
    10. "Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
    11. Datça’da 13 göçmen yakalandı
    12. Pakistan'da korkunç patlama! Ölü ve..
    13. İtfaiye ekiplerinin "leylek" mesaisi
    14. Başkan yardımcıları sahaya indi
    15. "Satılık köpek" ilanlarıyla..
    16. Belediye Başkanı Kılıç CHP’nin yerel..
    17. Emre Mor, Celta'da takım..
    18. Anayasa Mahkemesinin akademisyenlerle..
    19. Facebook'a dev özellik geliyor! Artık..
    20. Hakkari'de özel güvenlik bölgesi..
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    Abdurrahman Dilipak duyurdu: Ali Babacan'ın partisinde onlar yok
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    'Tatil' haberleri çıkan İmamoğlu'nun market şovu!
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!