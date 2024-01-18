Fas, kıyafet düğmeleri satın almak için Türkiye’nin kapısını araladı: Dikkat çeken 10 numara hamle önemli rol oynayacak!

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Ayrıca " Avrupa ve Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün ise Afrika ülkeleri arasında, Türkiye’deki ihracatçılar için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyan Fas, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı ile geldi. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Faslı firma, Türk üreticilerden kıyafet düğmeleri satın almak istiyor.