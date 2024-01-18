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Ekonomi Fas, kıyafet düğmeleri satın almak için Türkiye’nin kapısını araladı: Dikkat çeken 10 numara hamle önemli rol oynayacak!
Ekonomi

Fas, kıyafet düğmeleri satın almak için Türkiye’nin kapısını araladı: Dikkat çeken 10 numara hamle önemli rol oynayacak!

Yeniakit Publisher
2024-01-18 21:51:00 - 2024-01-18 22:50:29
Fas, kıyafet düğmeleri satın almak için Türkiye’nin kapısını araladı: Dikkat çeken 10 numara hamle önemli rol oynayacak!

Türkiye'yi ayağa kaldıracak olay bir hamle geldi: 'Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına büyük hamleler: Hazır kadın giyim sektöründe faaliyet gösteren Faslı bir firma, Türkiye’deki üreticilerden düğme ithal edecek. Türkiye'ye iletti: Türkiye'nin kapısını çaldılar

Türkiye Yüzyılı'nın aynı zamanda "Ticaret Diplomasisi Yüzyılı" olması adına çalışmalarını sürdüren Ticaret Bakanlığı, dünyanın en uzak köşesindeki ülkelerle dahi ticari ilişkileri geliştirmek için adımlar atıyor. Ayrıca " Avrupa ve Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi" ile de kıta ülkeleriyle var olan bağlar, ticari ve ekonomik yönden de geliştirilmeye devam ediyor.

Bugün ise Afrika ülkeleri arasında, Türkiye’deki ihracatçılar için büyüme potansiyeli yüksek bir pazar niteliği taşıyan Fas, Türkiye’deki üreticilere bir iş fırsatı ile geldi. Bu kapsamda dünya ticaretinin buluşma noktası Türkiye’ye ithalat talebinde bulunan Faslı firma, Türk üreticilerden kıyafet düğmeleri satın almak istiyor.

 

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