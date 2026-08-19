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Dünya Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor
Dünya

Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor

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Fas ile İsrail arasında uçuşlar yeniden başlıyor

Fas-İsrail hattında doğrudan uçuşlar 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor.

Fas-İsrail hattında doğrudan uçuşlar 3 yıllık aranın ardından yeniden başlıyor.

İsrailli Kanal 12, İsrail ile Fas'ın Marakeş kenti arasında bugün, 3 yıl süren bir aradan sonra direkt uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

Daha önce İsrailli hava yolu şirketi Arkia, Marakeş'e doğrudan uçuşlarını 24 Ağustos'ta yeniden başlatacağını duyurmuştu.

İlk olarak 2020 yılında başlayan uçuşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başlamasının ardından askıya alınmıştı.

İlişkileri normalleştirme kararı alan Fas ile İsrail arasında ilk doğrudan uçuş, 2020 yılının Aralık ayında sembolik olarak gerçekleştirildi.

 

Normalleşmenin ardından düzenli hava yolu ulaşımı ise 2021 yılının Temmuz ayında başlarken İsrailli iki havayolu şirketi Fas'a ilk tarifeli seferleri düzenledi.

Mart 2022'de ise Fas Kraliyet Havayolları, İsrail'e ilk doğrudan uçuşu gerçekleştirdi. Bu, ilişkilerin normalleşmesinin ardından Fas'tan İsrail'e yapılan ilk doğrudan uçuş oldu.

Ekim 2023'te İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım savaşının başlamasının ardından ise seferler durduruldu.

Kaynak: Mepa News

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