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Spor Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu
Spor

Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-07 01:48:00 - 2024-09-07 01:49:15
Fas gol yağdırdı! Galatasaraylı Hakim Ziyech maça damga vurdu

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Fas, Gabon'u konuk etti. Karşılaşmadan ev sahibi takım 4-1 galip ayrılırken, Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech maça damga vuran isim oldu. Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat maçta 90 dakika forma giydi.

2025 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri B Grubu'nda Gabon’u konuk eden Fas, sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 10 ve 26 dakikada penaltıdan Hakim Ziyech, 59. dakikada Brahim Diaz ve 82. dakikada Ayoub El Kaabi attı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ziyech 75. dakikada yerini Azzedine Ounahi'ye bıraktı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat ise 90 dakika forma giydi.

Gabon'un tek golü 40. dakikada penaltıdan Pierre Aubameyang'dan geldi. Aubameyang, 16. dakikada bir penaltıdan yararlanamadı. Gabon'da maça ilk 11'de başlayan Kocaelispor'un stoperi Aaron Appindangoye, 66. dakikada yerini Bruno Ecuele'ye bıraktı.

 

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