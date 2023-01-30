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Spor Flaş gelişmeyi duyurdular... Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor!
Spor

Flaş gelişmeyi duyurdular... Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor!

Atalanta'nın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Merih Demiral, dünya devine transfer olmak üzere.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 17:14:00 - 2023-01-30 17:15:07
Flaş gelişmeyi duyurdular... Ve Merih Demiral dünya devine gidiyor!

Atalanta'nın 24 yaşındaki yıldız futbolcusu Merih Demiral, dünya devine transfer olmak üzere.

Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Merih için Atalanta'nın kapısını çalan Inter, yıldız futboluyla her konuda anlaşma sağladı. Piyasa değeri 25 milyon Euro olan Merih'in Juventus macerasının ardından yeniden büyük bir takımda oynama isteği nedeniyle Inter'den gelen tekliften sonra Atalanta yetkilileriyle konuşup anlayış istediği öğrenildi.

Atalanta forması giyen Merih Demiral için Inter devreye girdi. Atalanta'ya resmi teklifle bulunan Inter yetkilileri, milli oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Skriniar'ı PSG'ye gönderecek Inter, bu boşluğu Merih Demiral ile dolduracak.

Piyasa değeri 25 milyon Euro olan 24 yaşındaki Merih Demiral için Atalanta 44 milyon Euro istiyor. Inter'in bu bedeli ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içinde transferi duyuracağı ifade edildi.

Atalanta formasıyla bu sezon 17 maça çıkan Merih Demiral, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olmuş durumda. Sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Merih Demiral'ın kulüpten ayrılacak olması taraftarı bir hayli mutsuz etti.

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