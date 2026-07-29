Fas, Batı Sahra'daki otoyola Trump'ın adını verdi

Fas, işgal altındaki Batı Sahra'da Tiznit ile Dahla'yı birbirine bağlayan 1055 kilometrelik otoyola ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi. Trump, Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Fas, işgal altındaki Batı Sahra'da inşa edilen 1.055 kilometrelik otoyola ABD Başkanı Donald Trump'ın adını verdi.

"President Donald J. Trump Highway" adı verilen otoyol, Fas'ın batısındaki Tiznit kenti ile işgal altındaki Batı Sahra'nın Dahla kentini birbirine bağlıyor.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı paylaşımda, otoyola adının verilmesi nedeniyle Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür etti.

Trump paylaşımında, "Büyük saygı duyduğum Fas Kralı 6. Muhammed'e teşekkür ediyorum. Bu büyük bir onur. Umarım yakında bu büyük otoyolun tamamını baştan sona kat etme fırsatım olur." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla inşa edilen otoyola ilişkin bir tanıtım videosu da paylaştı.

Batı Sahra anlaşmazlığı

Batı Sahra, 1975'ten bu yana Fas'ın kontrolü altında bulunuyor. Bölge üzerinde yerli Sahra halkı hak iddia ederken, Cezayir destekli Polisario Cephesi onlarca yıldır bağımsızlık talebiyle Fas yönetimine karşı mücadele yürütüyor.

Yüz binlerce Batı Sahralı mülteci Cezayir'in güneybatısındaki kamplarda yaşarken, insan hakları örgütleri bağımsızlık yanlısı aktivistlerin Fas yönetimi tarafından baskıya maruz bırakıldığını belirtiyor.

ABD'nin tanıma kararı

ABD, 2020 yılında Fas'ın İsrail'i tanıması karşılığında Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliğini tanıyan bir anlaşmaya varmıştı.

İsrail de daha sonra Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenlik iddiasını tanımıştı.

2015 yılında yapımına başlanan otoyol, Batı Sahra'nın kuzeyinden güneyine kadar uzanıyor ve bölgenin en büyük kenti Layun'dan geçiyor.

Batı Sahra üzerindeki Fas egemenliği uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından tanınmasa da, son yıllarda bölgeye yönelik yabancı yatırımların arttığı belirtiliyor.

Bu ayın başlarında ise çok sayıda insan hakları örgütü ve Batı Sahralı aktivist, yönetmen Christopher Nolan'ın The Odyssey filminin bazı sahnelerinin yerel halkın onayı alınmadan Batı Sahra'da çekildiğini öne sürerek filmin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: Mepa News, Middle East Eye