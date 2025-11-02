Faruk Hanoğlu’nun “Şeyhimde Gördüğüm" adlı eseri çıktı

Faruk Hanoğlu’nun "Şeyhimde Gördüğüm – Fenadan Bekaya İstikamet" adlı eseri, Daim Yayınları’ndan çıktı. Eser, tasavvufu sadece iç dünyaya kapanma anlayışından ziyade; fikir ve aksiyonun merkezinde, cemiyet inşasına yönelen bir yol olarak ele alıyor ve sufinin hem kalpte hem hayatta nasıl vazife sahibi olması gerektiğini anlatıyor.

Faruk Hanoğlu’nun kaleme aldığı “Şeyhimde Gördüğüm – Fenadan Bekaya İstikamet”, çağın manevî çözülüşüne karşı tasavvufu yeniden dirilişin merkezine yerleştiren bir fikir kitabı olarak öne çıkıyor.

Bu eser, bir tarikat mensubunun nasıl bir şahsiyet ve fikir mücadelesi içinde olması gerektiğini, sadece iç huzur arayan değil; dış dünyada hakikati hâkim kılmakla yükümlü olan bir sufinin yol haritasını çiziyor. Zikirle yetinen değil, fikirle kuşanan… Köşesine çekilen değil, cephe kuran… Şeyhini sevmekle beraber, onun muradını taşıyan bir sufi… Tasavvufu sadece kalpte değil; ilimde, sanatta, iktisatta, hukukta, devlette ve hayatın her alanında şuur ve aksiyonla yaşanması gereken bir istikamet olarak yeniden ortaya koymayı amaçlıyor. Bu kitap, maneviyatı hakikate; hakikati ise cemiyet inşasına bağlayan bir fikir zinciri olmayı hedefliyor Okuyacak olan sadece bilgilenmeyecek; yön bulacak, yük alacak ve yola çıkacaktır.

Eserin bütününe hâkim olan yaklaşım, tasavvufun pasif bir iç huzur değil, aktif bir medeniyet hamlesi olduğuna işaret ediyor. Yazar, müridin şahsiyet doğumunu, fikrî olgunluğa ve oradan toplumsal inşaya taşıyan bir tasavvuf çizgisi kuruyor. İktisattan sanata, hukuktan bilime kadar her bölümde, sufinin çağın bütün alanlarında Allah adına fikir ve aksiyon sahibi olması gerektiği vurgulanıyor.