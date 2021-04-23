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Ekonomi Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? Faruk Fatih Özer’e kırmızı bülten mi çıkartıldı?
Ekonomi

Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? Faruk Fatih Özer’e kırmızı bülten mi çıkartıldı?

Kripto para borsası Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarla ortadan kaybolması sonrası Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Haklarında gözaltı kararı verilenlerden 62'si yakalandı. Thodex’in sahibi Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için harakete geçildi. Peki Faruk Fatih Özer gözlatına alındı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 12:06:00 - 2021-04-23 12:11:03
Faruk Fatih Özer gözaltına alındı mı? Faruk Fatih Özer’e kırmızı bülten mi çıkartıldı?

Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'le irtibatlı oldukları tespit edilen 78 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı. Baskınlarda 62 kişinin yakalandığı bildirildi. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılması için hazırlanan evraklar bakanlığa iletildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de işlem yapan dijital para borsalarından Thodex'e yönelik operasyon başlatmıştı. Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve sorguya alındığı belirtildi. Polis, kripto para vurgunuyla ilgili Thodex Kripto Para Borsası’nın kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu firari 16 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

Faruk Fatih Özer, “Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile işbirliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağım” dedi. Özer’in 20 Nisan günü İstanbul Havalimanı’ndan Arnavutluk’a kaçtığı iddia edildi. Pasaport kontrolünden saat 17.57’de geçen Faruk Fatih Özer, saat 19.50’deki uçakla Arnavutluk’un başkenti Tiran’a uçtu. Bu kaçış, sosyal medyaya ‘Tayland’a gitti’ şeklinde yansıdı.

Faruk Fatih Özer kimdir?

Faruk Fatih Özer 2008 yılında Koineks şirketi ile kripto para borsasında giriş yaptı, 2017 yılında Thodex’i kurdu. Thodex şirketi başta Türkiye olmak üzere Myammar, Azerbaycan ve İngiltere gibi ülkelerde de faaliyet gösteriyordu. Bir dönem e-ticaret sektöründe de aktif olan Faruk Fatih Özer, ardından yazılım teknolojileriyle ilgilenmeye başladı. Özer, son olarak 2020 yılında Gamebridge mobil oyun platformunu kurmuştu. 

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