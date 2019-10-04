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Faruk Çelik ortaya atmıştı! Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik'in 40+1 önerisine ilişkin "Bu Faruk Bey'in kendi açıklamasıdır. Partimizin düşüncesi değildir." diyerek son noktayı koydu.

04 Ekim 2019 Cuma 10:00
Faruk Çelik ortaya atmıştı! Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, AK Parti MYK toplantısında cumhurbaşkanı seçilme şartında yüzde 50+1'in milleti yoracağını belirterek, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" şeklinde açıklama yapınca kulislerde 40+1 tartışmaları başladı.

Çelik'in bu açıklamaları sonrası muhalefet, "Bu söylemden AK Parti'nin oyunun yüzde 40'lara gerilediğini anlıyoruz" yorumunda bulundu. Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir" demişti.

"Bu partimizin düşüncesi değildir"

Edinilen bilgiye göre önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik'in 40 artı 1 önerisiyle ilgili Meclis resepsiyonunda yaptığı açıklamanın yanlış yere çekildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu Faruk Bey'in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, teşkilatlara 40+1'i tartışmama talimatı verdi

Erdoğan toplantıda ayrıca bu konunun tartışılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan, muhalefetin bu öneriyi getirmesi durumunda da parti olarak görüşün net olacağını ifade etti. Toplantıda AK Parti'nin 40 artı 1 çalışmasının olmadığı da vurgulandı.

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Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 10:00
  1. Faruk Çelik
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Yunus Yunus 27 dk önce
    Bahçeli dese farklı okur muydu
  • AbdullahAbdullah28 dk önce
    Bir ortam yokladılar, tutmayınca artık konuşmayon diyorlar. AKP zor durumda, bu ekonomi ile daha da batacaklar.
  • istanbulluistanbullu31 dk önce
    yoklama yaptırdılar faruk çelik'e baktılar başkan anketlerde 40lara düştü. korktular algısı da oluşmasın diye de bu fikirden vazgeçtiler.
  • mervemerve31 dk önce
    CHP'li Faruk ÇELİK demeyi unutmuşsunuz! Yoksa CHP'li değil mi? O zaman Davutoğlu veya Babacancıdır. Yok yok bu Faruk ÇELİK kesin FETO cüdür. O da mı değil hala AKP li mi yani?

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