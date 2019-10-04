Faruk Çelik ortaya atmıştı! Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, AK Parti MYK toplantısında cumhurbaşkanı seçilme şartında yüzde 50+1'in milleti yoracağını belirterek, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" şeklinde açıklama yapınca kulislerde 40+1 tartışmaları başladı.

Çelik'in bu açıklamaları sonrası muhalefet, "Bu söylemden AK Parti'nin oyunun yüzde 40'lara gerilediğini anlıyoruz" yorumunda bulundu. Erdoğan ise daha önce yaptığı açıklamada "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir" demişti.

"Bu partimizin düşüncesi değildir"

Edinilen bilgiye göre önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında Cunhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski bakan Faruk Çelik'in 40 artı 1 önerisiyle ilgili Meclis resepsiyonunda yaptığı açıklamanın yanlış yere çekildiğini ifade etti. Erdoğan, "Bu Faruk Bey'in kendi açıklamasıdır, kendi düşüncesidir. Partimizin düşüncesi değildir. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok, böyle bir tartışmamız da yok. 50 artı 1 zaten bizim milletimizin onayına sunduğumuz ve milletimizin de onayladığı bir sistemdir. Bu geriye gitmek olur, milletimizi de yorar" ifadesini kullandı.

Erdoğan, teşkilatlara 40+1'i tartışmama talimatı verdi

Erdoğan toplantıda ayrıca bu konunun tartışılmaması konusunda talimat verdi. Erdoğan, muhalefetin bu öneriyi getirmesi durumunda da parti olarak görüşün net olacağını ifade etti. Toplantıda AK Parti'nin 40 artı 1 çalışmasının olmadığı da vurgulandı.