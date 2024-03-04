Faruk Aksoy ısrarla DEM sözcüsü gibi konuştu! Canlı yayında tepki çeken açıklamalar

Yerel seçimlerin konuşulduğu Habertürk canlı yayınında DEM gerginliği yaşandı.

CHP ve DEM Partisi ısrarla yerel seçimlerde ittifak yapmadık demesine rağmen geçtiğimiz günlerde bazı yerlerde ittifak yaptıkları ortaya çıktı.

Tüm bunlara rağmen DEM Parti sözcüsü gibi davranan Faruk Aksoy, canlı yayında ısrarla bir ittifak olmadığını savundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada DEM ile bazı ilçelerde anlaşıldığını duyurmuştu. Tüm bunlara rağmen Aksoy, ittifak yok iddiasından vazgeçmedi. Agos isimli gazetedeye demeç veren DEM'li isimleri delil olarak yutturmaya bile çalıştı.

Gazeteci Nasuhi Göngör, Faruk Aksoy'un açıklamalarına sık sık tepki gösterdi.

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