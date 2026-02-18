  • İSTANBUL
Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Hz. Hızır Orucu' paneline katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Cemevlerimiz, camilerimiz ve kiliselerimiz bu şehrin ortak değerleridir" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Kongre ve Kültür Merkezi’nde Erenler Cemevi tarafından düzenlenen 'Hz. Hızır Orucu' paneline katıldı. Panel öncesi konuşan Başkan Er, "Hızır; dara düşenin imdadına yetişen, umudu yeşerten, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreten bir gönül mektebidir. İnancı artıran, karanlıkta ışık olan, gönüllere ferahlık veren bir rahmet vesilesidir. Hızır orucu ise sabrın, şükrün ve kardeşliğin en güzel nişanelerinden biridir. Edilen dualar ve paylaşılan lokmalar toplumumuzun birlik ruhunu diri tutan, bizi birbirimize daha da yakınlaştıran kadim değerlerimizdendir" ifadelerini kullandı.

“AYNI ACIYI VE AYNI SEVİNCİ YAŞAYAN BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

 

Farklılıkları zenginlik olarak gördüklerini dile getiren Başkan Er, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman şunu ifade ediyoruz. Farklılıklarımız bizim zenginliğimizdir. Her inanca, her düşünceye ve her fikre eşit mesafede duran bir anlayışa sahibiz. Cemevlerimiz, camilerimiz ve kiliselerimiz bu şehrin ortak değerleridir. Çünkü bizler Malatya’da aynı sofrayı paylaşan, aynı acıyı ve aynı sevinci yaşayan büyük bir aileyiz. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından bir kez daha gördük ki bizi ayakta tutan en büyük güç dayanışma ve kardeşlik ruhudur. İşte Hızır’ın öğretileri de tam olarak budur. Zor zamanda yanında olmak, lokmayı bölüşmek ve gönülleri bir kılmak. Hızır’ın bereketi ve duası üzerimizden eksik olmasın. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz güçlü olsun. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, panelimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Lokmalarımız Hak katında kabul, muhabbetimiz daim olsun" dedi.

