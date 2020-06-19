Farklılıklar bu üniversitede

‘Başarı tesadüf değildir’ diyen Prof. Dr. Adnan Yüksel, bir soyadı üniversitesi olmadıklarını vurgulayarak, ‘’Biz, 11’inci asra damgasını vurmuş olan Biruni’den ilham alıp yola koyulanların üniversitesiyiz. Öğrencilerimizi de 21nci yüzyılın Birunileri olarak yetiştiriyoruz’’ dedi.

Prof. Dr. Yüksel’den adaylara tavsiyeler

l Kendinize güvenin. Moralinizi her zaman yüksek tutun. Ağacın tepesine çıkmak isteyen varsa gökyüzündeki ayı hedeflemelidir. Dalda duran kuş, dalın kopmasından korkmaz. Onun güven ve gücü kanatlarındadır. Öğrencilerin de güveni, taşıdığı heyecana, biriktirdiği enerjiye ve aldığı eğitime bağlıdır. Bu yönden bakarsak, inşallah bizler öğrencilerimizi hayata hazırlarken iyi yetiştirdik.

l Biz geleceğe bakıyoruz. Kendisine güvenen ve karşısındakine güven veren insanlar yetiştiriyoruz. Güven ruh gibidir. Öğrenci arkadaşlarımız, sakın güvenlerini kaybetmesin. Zafer kazananlar hiç kaybetmeyenler değildir, asla vazgeçmeyenlerdir. Önce inanmalıyız. Tabir yerinde ise sahada topu iyi oynamak lazım. Fark oluşturmadan başarı gelmez. İşin sırrı çalışmaktan ve fark oluşturmaktan geçiyor.

l Zaman yönetiminizi iyi yapın, özellikle sosyal medyada çok zaman harcamayın.

l Dizi izlemeyin.

l Dedikodu sizleri bitirir. Dedikodudan uzak durun.

l İşinizi aşkla yapın. İşini aşkla yapan yorulmaz. İşini aşksız yapanın cesetten farkı yoktur.

l Kendinize mutlaka bir hedef koyun. Doğru, mert ve dürüst olun. Dürüstler eninde sonunda kazanır.

l Bu ülke hepimizin, birbirimizi sevelim. Ayrımcılık yapmayalım. Hakkımız olmayanı istemeyelim. Devletin ufacık kuruşuna dahi göz dikmeyelim.