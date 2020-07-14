Farklı ülkelerdeki Müslümanlar da Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanıyor

Farklı ülkelerde yaşayan Müslümanlar da Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için sabırsızlanıyor.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması kararı, Türkiye'de olduğu kadar diğer ülkelerdeki Müslümanlar arasında da heyecan uyandırdı.

İngiltere'de yaşayan Badr Manir, Ayasofya Camisi'nde namaz kılmak için İngiltere'den Türkiye'ye geldi.

AA muhabirine, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren, Manir, şöyle konuştu:

"İngiltere'de yaşıyorum. İbadete açılacağı haberini duyar duymaz Ayasofya'da namaz kılmak için Türkiye'ye bilet aldım. Fakat 24'ünde açılacakmış. Ayrıca içerideki mimari yapı da korunacakmış. Böylece iki amaç için de uygun bir şekilde ziyaret edilebilir. İnsanlar gelip içeriyi ziyaret edebilirler, Müslümanlar da gelip namaz kılabilirler."

Manir, tekrar İngiltere'ye döneceğini ancak 24 Temmuz'da yeniden Türkiye'ye geleceğini ifade ederek, Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Afganistanlı Habibullah Ali Kuzey ise Ayasofya'nın ibadete açılması kararından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Biz çok mutluyuz çünkü Ayasofya'da tekrar ibadet edilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Ayasofya'nın içeriside namaz kılmayı çok istiyorum." diye konuştu.

Çocukları ve annesiyle Türkiye'ye ziyarete gelen Ürdünlü Alhurani ailesi de gün boyu Tarihi Yarımadayı gezerek Ayasofya önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anne Wiam Alhurani, "Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacak olması bizler için gerçekten memnuniyet verici, büyük bir mutluluk." dedi.

Alhurani'nin 7 yaşındaki ikiz çocuklarından Beşir ve Muhammed Alhurani ise Türkçe konuşabildiklerini belirterek, "Ayasofya bence çok güzel bir cami oldu. Artık burada namaz kılacağız, ibadet edeceğiz. Müslümanız ve burası her zaman bizim için çok önemli. Açılınca Ayasofya'nın içerisinde de namaz kılacağız." ifadesini kullandı.

Endonezya'dan Türkiye'ye okumak için gelen Harnanda Agung da Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı duyduğu heyecanı anlattı.

Agung, "Ayasofya tekrar ibadete açıldığı için çok mutluyum çünkü ben bir Müslümanım ve içeride namaz kılmak istiyorum. Bu sebeple buraya geldim. İnşallah açılınca içeride de namaz kılacağım." şeklinde konuştu.