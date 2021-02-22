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Kadın - Aile Farklı ayva tatlısı tarifi | Kolay ayva tatlısı
Kadın - Aile

Farklı ayva tatlısı tarifi | Kolay ayva tatlısı

Ayva tatlısı nasıl yapılır? Kış aylarında adeta bir şifa deposu olarak evlere giren ayvayı yemeklerde, tatlılarda hatta çaylarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Klasik ayva tatlısı tarifinden sıkılıp farklı bir tarif arıyorsanız; pirinçli ayva tatlısını denemelisiniz. Pirinçli ayva tatlısı nasıl yapılır? Ayva tatlısı gerekli malzemeler | Denenmiş tam ölçülü ayva tatlısı

Yeniakit Publisher
2021-02-22 18:02:00 -
Farklı ayva tatlısı tarifi | Kolay ayva tatlısı

Ayva ölçülü tüketildiğinde sağlıklı bir bedenin anahtarı konumunda yer alır. Bu leziz meyveyi pilavlarda, et yemeklerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ayrıca hafif bir tatlı hazırlamak istiyorsanız da ayvayı tercih edebilirsiniz.

Farklı ayva tatlısı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı şeker
  • 2 adet ayva
  • 1 kahve fincanı pirinç
  • 1 tatlı kaşığı nişasta
  • 6 su bardağı su

Pirinçli ayva tatlısı nasıl yapılır?

Öncelikle ayvaları yıkayıp kabuklarını soyun. Kabuklarla daha sonra leziz bir ıhlamur çayı hazırlayabilirsiniz.

Ayvaları küp küp doğrayın.

Bir kabın içerisine ayvayı, 3-4 bardak suyu ve yarım limonun suyunu ekleyin.

10-15 dakikanın sonunda ayvaları, 6 bardak suyla bir tencereye alın ve haşlanmaya bırakın.

Ayvalar kaynayınca tencereye şekeri ekleyin.

Ardından yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ilave edin.

Pirinçler yumuşayınca nişastayı yarım çay bardağı suyla açıp tencereye alın.

Tatlı koyulaşınca ocağın altını kapatın.

Tatlınızı arzu ettiğiniz servis kaselerine pay edin.

Tatlınız soğuduğunda tarçın, fındık ve bademle süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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