Fare istilası sardı: Kontrolsüz çoğalan fareler tarımı felce uğrattı

Avustralya’nın batısında büyüyen fare istilası, çiftçileri ve kasaba sakinlerini alarma geçirdi. Özellikle Batı Avustralya’daki tahıl bölgelerinde fare sayılarının “istila seviyesine” ulaştığı belirtilirken, bazı yerleşimlerde insanların evlerini terk etmeye başladığı bildirildi.

Avustralya ulusal bilim kurumu CSIRO’da fare popülasyonları üzerine çalışan araştırmacı Steve Henry, hektar başına 800’den fazla farenin “fare istilası” olarak değerlendirildiğini aktardı.

Guardian'a konuşan Henry’ye göre Batı Avustralya’dan gelen son haberler çok daha ağır bir tabloyu gösteriyor. Bazı bölgelerde hektar başına 3 bin ila 4 bin fare yuvası tespit edildiği bildiriliyor.

“Bu her açıdan gerçek bir istila,” diyen Henry, özellikle Geraldton çevresi ile Batı Avustralya’nın güney buğday kuşağında durumun kritik hale geldiğini söyledi.

'FARELER HER YERDE, KAÇAMIYORSUNUZ'

Fare istilasının merkezlerinden biri olan Morawa kasabasında yaşayanlar, yolların üzerinden geçerken duyulan sesleri “baloncuklu naylon patlatmaya” benzetiyor.

ABC News'e konuşan Morawa Belediye Başkanı Karen Chappel, durumun günlük yaşamın her alanını etkilediğini belirtti.

“Binlerce fareden bahsediyoruz. Arabanızla giderken farelerin patlama seslerini duyuyorsunuz,” diyen Chappel, bölgede yılanların bile aşırı fare tüketimi nedeniyle alışılmadık şekilde büyüdüğünü anlattı.

Kasaba sakinlerinin yataklarında, dolaplarında ve mutfaklarında farelerle yaşamak zorunda kaldığını belirten Chappel, kendi tarif çekmecesindeki kağıtların bile fareler tarafından kemirildiğini söyledi.

Fare istilasının yalnızca Morawa’yı değil, Northampton, Mullewa, Chapman Valley, Mingenew ve Perenjori gibi bölgeleri de etkilediği belirtiliyor.

Bölge milletvekili Shane Love, istilanın Batı Avustralya’da yıllardır görülmeyen boyutlara ulaştığını söyledi.

Love’a göre bazı insanlar farelerden dolayı kasabaları terk etmeye başladı.

“Toplum artık tükenme noktasında,” diyen siyasetçi, istilanın insanların yaşam kalitesini ciddi biçimde etkilediğini belirtti.

ÇİFTÇİLER DAHA GÜÇLÜ YEMLER TALEP EDİYOR

Çiftçiler ve tarım temsilcileri, mevcut fare yemlerinin yetersiz kaldığını savunuyor.

Çiftçiler hâlihazırda 25 gramlık yem kullanabiliyor ancak sahadan gelen geri bildirimlerin bu dozun etkisiz olduğunu gösterdiği öne sürülüyor. Üreticiler, 50 gramlık daha güçlü yemler için izin talep ediyor.

Avustralya Tarım Bakanı Julie Collins, çiftçilerin zaten İran savaşı nedeniyle artan yakıt ve gübre maliyetleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Collins, fare istilasının mevcut ekonomik baskıya yeni bir yük eklediğini belirterek, “Çiftçilerin omzunda zaten çok fazla yük var ve onların üretime devam etmesini istiyoruz,” dedi.

KURAKLIK SONRASI YAĞIŞLAR FARE PATLAMASINI TETİKLİYOR

Bilim insanlarına göre Avustralya’daki büyük fare istilaları genellikle dört ila beş yılda bir yaşanıyor.

Steve Henry, birkaç yıl süren kuraklığın ardından gelen yağışların fare popülasyonunu patlattığını söylüyor. Yağışlarla birlikte doğada bol miktarda yiyecek oluştuğunu belirten araştırmacı, farelerin bu ortamda kontrolsüz şekilde çoğaldığını ifade ediyor.

Dişi farelerin yalnızca altı haftalıkken üremeye başlayabildiği ve her 19-21 günde bir yaklaşık 10 yavru doğurabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, 2020-2021 yıllarında Avustralya’nın doğusunda yaşanan büyük fare istilasının yaklaşık 1 milyar Avustralya doları zarara yol açtığını hatırlatıyor. 1993 yılındaki büyük salgın ise ülke tarihinin en yıkıcı fare istilalarından biri olarak kayıtlara geçmişti.