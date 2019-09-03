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FARC'a muhalif örgüt, belediye başkan adayını, annesini ve 4 kişiyi ateşe verdi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 2016 yılında hükümetle barış anlaşması imzalayarak silah bırakmaya başlayan ve anlaşmayı bozduklarını duyuran FARC'a muhalif bir örgüt, Suarez yerleşim biriminde belediye başkanı adayı Karina Garcia'yı ve beş kişiyi öldürdü.

03 Eylül 2019 Salı 15:22
FARC'a muhalif örgüt, belediye başkan adayını, annesini ve 4 kişiyi ateşe verdi

Kolombiya'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) muhalif yerel bir örgüt bir belediye başkan adayını öldürdü.

Şinhua ajansının haberine göre, Kolombiya hükümetinden yapılan açıklamada, ülkenin güney batısında Suarez yerleşim biriminde belediye başkanı adayı Karina Garcia ve beş kişinin, FARC'ın muhalifi yerel bir örgütün üyeleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Annesinin de olduğu aracı ateşe verdiler

Liberal Partiden aday olan Garcia'yı taşıyan aracın dağlık bölgede otobanda saldırıya uğradığı, Garcia'nın annesinin de bulunduğu aracın ateşe verildiği belirtildi.

Kolombiya'daki Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos, saldırıyı düzenleyenlerin FARC'a muhalif yerel bir örgüt olduğunun teyit edildiğini bildirdi.

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, örgütün "Mayimbu" ve "Marlon" kod adlarıyla tanınan liderleri hakkında bilgi verenlere sırasıyla 100 ve 50 milyon peso (166 bin ve 83 bin TL) para ödülü verileceğini ifade etti.

Bölgeye takviye birliklerin gönderildiğini vurgulayan Botero, saldırının cezasız kalmayacağının altını çizdi.

Kolombiya'da vali, belediye başkanı ve diğer yerel liderleri belirleyecek seçimin 27 Ekim'de yapılması planlanıyor.

FARC'ın yeniden silahlanma adımı

Kolombiya'da 2016'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC eski yöneticilerinden "Ivan Marquez" kod adlı Luciano Marin, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını kaydetmişti.

"Devlet en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyen Marin, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını söylemişti.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti. Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanında yapılan törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt Lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Örgüt lideri Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Yeni Devlet Başkanı barışa karşı

Kolombiya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde merkez sağ görüşlü Demokrat Partinin adayı Ivan Duque Marquez birinci çıkmıştı.

Yeni seçilen Devlet Başkanı, selefi Juan Manuel Santos'un FARC ile Ekim 2016'da imzaladığı barış anlaşmasının bazı hükümlerine karşı olduğunu ilan etmişti.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:22
  1. Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC)
  2. belediye başkan adayı
  3. Karina Garcia
  4. FARC
  5. Liberal Parti
  6. Yüksek Barış Komisyonu Sorumlusu Miguel Ceballos
  7. Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero
  8. Mayimbu
  9. Marlon
  10. Ivan Marquez
  11. Luciano Marin
  12. Birleşmiş Milletler (BM)
  13. Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos
  14. BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault
  15. Rodrigo Londono

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