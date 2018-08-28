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Faraşin Yaylası'nda terör örgütüne ağır darbe!

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist öldürüldü.

28 Ağustos 2018 Salı 08:14
Faraşin Yaylası'nda terör örgütüne ağır darbe!

Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

 Bölgede operasyonlara devam ediyor.

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 08:14
  1. Şırnak
  2. beytüşşebap
  3. Faraşin Yaylası

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