Faraşin Yaylası'nda terör örgütüne ağır darbe!
Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi Faraşin Yaylası'nda terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda 5 PKK’lı terörist öldürüldü.28 Ağustos 2018 Salı 08:14
Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Faraşin Yaylası'nda devam eden Şehit Jandarma Yüzbaşı Songül Yakut operasyonunda, bu sabah saat 05.30 sıralarında, Beresih Tepe bölgesinde 5 PKK’lı terörist tespit edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yakın hava desteği sonucunda, tespit edilen 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlara devam ediyor.
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