Farah Zeynep Abdullah'ın “Allah”lı paylaşımı tepki çekmişti! O küstahlığa Cem Küçük'ten böyle kapak geldi
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter" diyerek büyük bir küstahlığa imza atmıştı. Gazeteci Cem Küçük, Abdullah'ın iğrenç paylaşımına tepki gösterdi.
Türkiye 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerle sarsıldı. 11 şehrimizde yıkım olurken, 42 binden fazla vatandaşımız canını kaybetti. Enkazlardan cenazeler çıkmaya devam ederken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılırken, oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan skandal bir çıkış geldi. Gazeteci Cem Küçük ise Abdullah'a olay bir gönderme yaptı.
Abdullah'ın Twitter hesabından yaptığı "DEVLET ve ALLAH kelimelerini aynı cümlede, aynı paragrafta, aynı yerde görmek asla istemiyorum artık yeter." paylaşımına tepki gösteren Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, Abdullah'ın paylaşımını alıntılayarak, "ALLAH, DEVLETİMİZE zeval vermesin" dedi.
Cem Küçük gibi çok sayıda kullanıcı da oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a tepki gösterdi.