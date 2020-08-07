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Ekonomi

FAO'dan Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye destek

FAO, pestisit kullanımının azaltılması için Ankara'nın Sincan ilçesinde 100 çiftçiye 1800 adet tuzak dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:16:11 -
FAO'dan Akdeniz meyve sineğiyle mücadeleye destek

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yürütülen ortak proje kapsamında, üreticileri fazla miktarda pestisit kullanmak zorunda bırakan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele amacıyla Ankara'nın Sincan ilçesindeki 100 çiftçiye 1800 feromon tuzak dağıtıldı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre, "Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye'de Pestisitlerin Yaşam Döngüsü Yönetimi ve KOK (Kalıcı Organik Kirleticiler) Sınıfında Yer Alan Pestisitlerin İmhası Projesi" kapsamında, pestisit kullanımının azaltılmasını da içeren "Koru ve Üret" yaklaşımı çerçevesinde sürdürülebilir bitkisel üretimin teşvik edildiği yeni önlemler alındı.

"Entegre mücadele" stratejisinin benimsenmesi, sürdürülebilir kalkınma, üretimde artan verimlilik ve azalan zarar seviyesiyle sosyoekonomik yararlar sağlıyor.

Proje kapsamındaki yeni önemler, üreticilere sunulacak bilgi ve ekipman desteği sayesinde, kimyasallara bağımlılığın azaltılması ve daha az ürün kaybının yaşanması gibi birçok yarar hedefleniyor. Ayrıca, çevre ve insan sağlığı üzerinde uzun vadeli olumlu gelişmeler öngörülüyor.

Projenin Türkiye ayağı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile FAO tarafından yürütülüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle proje çerçevesinde geliştirilen acil müdahale kapsamında, meyve üretiminde ciddi ekonomik zarara neden olan ve üreticileri fazla miktarda pestisit kullanmak zorunda bırakan Akdeniz meyve sineğinin "entegre mücadele" önlemleri çerçevesinde kontrolü teşvik ediliyor.

Bu kapsamda, Ankara'nın Sincan ilçesinde Kesiktaş Zir Vadisi, Erkeksu ve Yeni Kayı bölgelerinde meyve üretimi yapan yaklaşık 100 çiftçiye 1800 feromon tuzak dağıtıldı. Projeyle ayrıca, Ankara'da yaklaşık 200 çiftçiye "entegre mücadele" konusunda eğitim verilecek.

- Daha yüksek pazar değeri hedefi

Söz konusu faaliyetin, meyve üretimini kalite ve miktar bakımından geliştirmesi ve böylelikle sağlıklı beslenme konusunda bilinçli tüketiciler tarafından talep edilen ürünlerin daha yüksek pazar değerine ulaşması hedefleniyor.

Entegre mücadeleye geçişin finansal ve pazarlama boyutu çiftçiler için ciddi bir engel teşkil edebiliyor ancak üreticiler "entegre mücadele" ile üretilen ürünlerden yüksek piyasa fiyatları nedeniyle daha fazla kar edebiliyor.

Bu nedenle çiftçiler açısından entegre mücadeleyi tercih edilebilir hale getirmek için pazarlama fırsatlarının ortaya çıkarılması kapsamında farklı paydaşlarla bir dizi danışma toplantısı yapılması da planlanıyor.

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