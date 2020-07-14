FAO, Ordu'da Bolaman Havzası'na inceleme ziyaretleri başlattı

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin hayata geçirilmesi için projelendirme çalışmalarını üstlenerek Ordu'da 17 Temmuz'a kadar sürecek paydaş danışma ve saha inceleme ziyareti başlattı.

FAO'dan yapılan açıklamaya göre Örgüt; Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) öncülüğünde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 2021-2027 döneminde hayata geçireceği ve finansmanı Dünya Bankasınca sağlanacak Bolaman Havzası Rehabilitasyon Projesi'nin fizibilite etüdü ile çevresel ve sosyal değerlendirme çalışmalarını üstlendi.

Örgüt, Bolaman Irmağı'nın uzandığı havzanın ıslah edilmesine yönelik proje çalışmaları kapsamında 17 Temmuz'a kadar sürecek paydaş danışma ve saha inceleme ziyareti başlattı.



Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı, OGM, DSİ, ile KGM'nin uzman ve temsilcilerinden oluşan heyetin katılımıyla Ordu Valiliği'nde değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in de katıldığı toplantıda, havza üzerindeki doğal kaynaklar, su, ulaşım, tarım, çevre, turizm ve diğer tüm faktörlerin bir bütünlük içinde değerlendirilerek yenilenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

- "Projenin Ordu'da yapılması, onur ve heyecan verici"

Ordu Valisi Tuncay Sonel, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte birliktelikle üstesinden gelinmeyecek bir iş olmadığını söyledi.

Projenin önemine ve Ordu'da yapılmasının, onur ve heyecan verici olduğunu dile getiren Sonel, şunları kaydetti:

"Kim bu memlekete bir çivi çakarsa, Allah ondan razı olsun. Şehrimizin çok değerli bir Büyükşehir Belediye Başkanı var, Ordu'nun çok değerli milletvekilleri var. Ordu dışında yaşayan bürokratların, siyasetçilerin, iş insanlarının bir araya geldiğinde de şehrimizde yapılmayacak, üstesinden gelinmeyecek bir iş olmaz. Proje hakikaten alanı kapsamıyla çok değerli bir proje. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu projenin bir an önce hayata geçmesi adına biz her zaman sizlerin yanındayız."

Belediye Başkanı Hilmi Güler de projeyle 7 yıl içinde 7 ilçeye suyuyla, yoluyla, gıdasıyla bir gerdanlık takacaklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde tarım ve gıdanın öneminin görüldüğünü belirten Güler, Bolaman Havzası Projesi'nin kısa süre içerisinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Güler, projenin "A takımı"nın oluşmasına öncülük eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Şenel Yediyıldız'a teşekkür etti.

AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da projeyle Ordu'yu 50 yıl ileriye götüreceklerini, bölgedeki insanların daha rahat yaşamalarına imkan sağlayacaklarını belirtti.

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, amaçlarının, bölgedeki taşkınları önlemek ve kırsal kalkınmayı sağlayacak gerekli girişimcilik faaliyetlerini desteklemek olduğunu söyledi.

Selışık, "Projenin planlandığı gibi 2021 yılı yatırım programına alınması ve başlanması için etütler ve çalışmaların tamamlanarak ilgili raporların hazırlanması amacıyla hep birlikte başarılı olmamız gerekiyor." dedi.