  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı
Ekonomi

FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Küresel gıda fiyat endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 105 değerine yükseldi - Gıda fiyatlarındaki aylık artış oranı 2012'den bu yana kaydedilen en sert yükselişe işaret etti

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:10:16 -
FAO: Küresel gıda fiyatları kasımda 6 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ANKARA (AA) - Küresel gıda fiyat endeksi kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artarak 105 değerine yükseldi. Endeks böylece, son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'den (FAO) yapılan açıklamaya göre, geçen ay, endekste yer alan tüm alt sektörlerde fiyat artışları görüldü

Kasımda ortalama 105 değerini alan endeks, aylık bazda yüzde 3,9 ve yıllık bazda yüzde 6,5 arttı.

Küresel gıda fiyatlarındaki aylık artış oranı 2012'den bu yana kaydedilen en sert yükselişe işaret ederken, endeks değeri de 2014'ten beri en yüksek değere çıktı.

Bitkisel yağ fiyat endeksinde, küresel palm yağı stoklarında ciddi daralmaların da etkisiyle kasımda yüzde 14,5'lik sert bir yükseliş kaydedildi.

Tahıl ürünleri endeksi kasımda aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda yüzde 19,9 arttı. Arjantin'de düşük hasat oranları, ABD ve Ukrayna'da düşük üretim beklentileri ve Çin'den gelen yüksek talep buğday ihracatındaki fiyatlarda ciddi bir artışa neden oldu.

Şeker fiyatı endeksi de aylık bazda yüzde 3,3 yükselirken, olumsuz hava koşullarının Avrupa Birliği (AB) ile Rusya'daki ürün beklentilerini zayıflatması ve küresel üretimdeki düşüş beklentisi söz konusu artışta etkili oldu.

Süt ürünleri endeksi de aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Mevsimsel olarak üretimin düşük olduğu süreçte Avrupa'nın artan peynir, süt ve tereyağı talepleri nedeniyle fiyatlarda yaşanan yükselişler, süt ürünlerinin fiyat endeksini son 18 ayın zirvesine taşıdı.

Et fiyatları endeksi de aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Koyun, sığır ve domuz etinde ekime göre artışlar yaşanırken kümes hayvanlarının fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’nın sözleri gündeme bomba gibi düşmüştü! Üst düzey operasyon

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün “2..
Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!
Ekonomi

Yarın resmen başlıyor... Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve ailelerini ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor. Taleplerin açıklanacağı ilk toplantı Co..
Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?
Gündem

Siirt Kurtulan depremi çöken bina var mı?

Siirt depremi yıkılan bina var mı? Siirt Kurtulan depremi yıkılan bina var mı? Siirt depremi ölü yaralı var mı? soruları Siirt’in Kurtulan i..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay