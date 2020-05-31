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Aktüel

Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa’ya açılır açılmaz baskın yaptı

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs’te yeniden açılan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 13:00:14 -
Fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa’ya açılır açılmaz baskın yaptı

İsrail polisinin eşlik ettiği bir grup fanatik Yahudi, işgal altındaki Kudüs’te yeniden açılan Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.


Mescidi Aksa’nın bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açılmasının ardından İsrail polisi korumasındaki bir grup fanatik Yahudi El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan girerek Mescidi Aksa’ya baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren 2 Filistinlinin İsrail polisi tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Fanatik Yahudilerin, zaman zaman Mescid-i Aksa’ya bu tür baskınlar düzenlediği belirtildi.


Öte yandan, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle 2 aydan fazla bir süre kapalı bulunan Mescid-i Aksa, bugün kılınan sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı.

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