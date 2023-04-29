Fanatik Fenerbahçeli Fazıl Say Galatasaray'dan 'Marş' araklamış! İşte o marş ve beste...

Piyanocu Fazıl Say, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı'na armağan ettiği 100. Yıl Marşı hakkında Murat Bardakçı 'alıntı' iddiasında bulundu.

"MELODİLER BİREBİR AYNI..."

Habertürk yazarı Murat Bardakçı ise dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Bardakçı, Türk besteci ve piyanist Fazıl Say'ın Cumhuriyetin 100. Yılı için özel olarak bestelediği '100. Yıl Marşı'nda Mehveş Emeç'in bestelediği Cimbom Marşı'ndan alıntılar olduğunu belirtti. Bardakçı bugünkü köşe yazısında, "Fazıl Say’ın marşının “la la la la la la...” diye başlayan girişi ile Mehveş Emeç’e ait Galatasaray Marşı’ndaki “Seni sevdik gönül verdik şanlı cimbomum” mısralarının melodileri birebir aynı." dedi.

"FENERBAHÇELİ AMA GALATASARAY MARŞI'NA HAYRAN KALMIŞ"

Bardakçı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Fazıl Say’ın nasıl koyu bir Fenerbahçeli olduğu malûm... Ama, Mehveç Emeç’in bestelediği Galatasaray Marşı’nın nağmelerini öylesine beğenmiş, melodisine de o kadar hayran kalmış ki; Fener’e olan gönül bağını bir tarafa bırakmış ve Galatasaray için yapılmış marşın bir bölümünü tereddüt etmeden alıp kendi 100. Yıl Marşı’na monte etmekte hiç beis görmemiş gibi!"