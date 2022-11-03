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Ekonomi Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...
Ekonomi

Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 13:41:00 -
Falyalı'ya ait 30 milyon dolarlık kripto paranın...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Halil Falyalı’ya ait olduğu tespit edilen 30 milyon dolar değerindeki kripto paraya el koydu.

Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen ve KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Malta’daki 30 milyon dolar değerindeki kripto parasına el konuldu.


TRT

 

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