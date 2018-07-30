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Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi

Antalya'da falezlerden düşen 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
Falezlerden düşen genç yaşamını yitirdi

İddiaya göre, gece saatlerinde iki arkadaşıyla Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Barış Koşmaz (25), falezlerin orta kısmına indi.

Koşmaz, bir süre sonra kendisini telefonla arayan arkadaşlarına geleceğini belirtip gitmelerini istedi.

Falezlere tırmanmak isterken dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikten düşen Koşmaz'dan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan aramada, Koşmaz'ın cesedi denizde kayalıkların olduğu alanda bulundu. Sahil Güvenlik ekiplerince denizden çıkartılan Koşmaz'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Ailesinin tek çocuğu olan Barış Koşmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatani görevinden 15 gün önce terhis olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:57
  1. Antalya
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