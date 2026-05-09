Falezlerden düşen ABD'li turist öldü

Antalya’da Düden Şelalesi’nin denize döküldüğü noktadaki falezlerden düşen ABD’li turist Zacharia Hussein Diriye hayatını kaybetti.

Antalya’da 1 Mayıs’tan bu yana otelde konakladığı belirlenen ABD’li turist Zacharia Hussein Diriye (29) Düden Şelalesi’nin denize ulaştığı bölgede falezlerden düştü. 

 

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde bulunan falezlerde meydana geldi. Zacharia Hussein Diriye, henüz belirlenemeyen nedenle falezlerden düştü. ABD vatandaşı Zacharia Hussein Diriye'nin düştüğünü görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara çarparak denize düşen Diriye'yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne getirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Zacharia Hussein Diriye'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Durumun bildirilmesiyle yat limanına cinayet büro amirliği, suç araştırma ve önleme büro, olay yeri inceleme ekibi de sevk edildi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Diriye'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Zacharia Hussein Diriye'nin 1 Mayıs'tan bu yana Antalya'da bir otelde konakladığı belirlendi. Ekipler, Diriye'nin düştüğü yerde eşofman üstü, telefonu ve cüzdanını buldu.

