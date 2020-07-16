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Spor

Falcao'nun eşinden "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!

Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:19:00 -
Falcao'nun eşinden "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!

Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen Radamel Falcao, beklenen performansın uzağında kalınca sarı-kırmızılı taraftarın da eleştirilerine maruz kalmıştı.

Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.

İşte o paylaşım:

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