Falcao'nun eşinden "evinize dönün" mesajına flaş yanıt!
Galatasaray'ın sezon başında uzun uğraşlarla kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği performansı alamadığı Radamel Falcao'ya sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi sürüyor.
Galatasaray'a büyük beklentilerle gelen Radamel Falcao, beklenen performansın uzağında kalınca sarı-kırmızılı taraftarın da eleştirilerine maruz kalmıştı.
Bir taraftar, yıldız futbolcunun eşi Lorelei Taron'a sosyal medyadan "Evinize dönün" mesajı gönderdi. Taron ise bu mesaja "Bizim evimiz Galatasaray" diyerek yanıt verdi.
İşte o paylaşım: