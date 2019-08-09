Falcao'dan Monaco'ya: Nolur bırakın Galatasaray'a gideyim

Falcao ile yıllığı 5 milyon euro garanti ücret karşılığında 2+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkışan Galatasaray, ilk yılın ücretini transfer kesinleştiği anda bu futbolcunun hesabına yatıracak.

Bırakın Galatasaray'a gideyim



Radamel Falcao: "Galatasaray'dan iyi bir teklif aldım. Beni düşünmeyen sizsiniz. Vereceğim karara da saygı duymanız ve zorluk çıkarmamanız gerekir. İzin verin Galatasaray'a gideyim." ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.

Monaco Başkan Yardımcısı Petrov

"Sadece Galatasaray değil, birçok takım Falcao ile ilgileniyor. O bizim kaptanımız ve en iyi oyuncularımızdan biri. Ciddi bir teklif almadığımız sürece burada kalması önemli." ifadelerini kullandı.