Falcao'dan Galatasaray açıklaması: Kararımı verdim

Galatasaray'ın transfer listesindeki Radamel Falcao, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın transfer listesinde 1 numara olan Radamel Falcao'dan yeni açıklamalar geldi.

Kolombiyalı golcü, ülkesinden Kick Off'a konuşarak, Monaco'dan ayrılma sinyalini yeniledi.

"Kararımı verdim"

Falcao geleceğiyle ilgili kararı verdiğini söylerken "Herkes benim Millonarios taraftarı olduğumu biliyor ama şimdi geleceğimle ilgili bir karar verdim. Falcao olarak sadece kendimi düşünemem, karımı ve kızlarımı da düşünmem gerekiyor" dedi.

Kolombiyalı golcü, Monaco'dan ayrılma sinyalini yenileyerek "Galatasaray'da oynamak kariyerimin bu döneminde heyecan verici olur. Umarım kısa zamanda transfer çözülecek." dedi.

Sarı-kırmızılılar Kolombiyalı golcünün transferi için uzun süredir uğraş veriyor. Son olarak Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut transfer görüşmeleri yapmak için Fransa'ya gitmişti.