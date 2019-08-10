Falcao'dan Galatasaray açıklaması Monaco forması giyen yıldız golcü Falcao, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a transferi gündemde olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, sarı-kırmızılı takıma transferinin kariyerinin bu aşamasında heyecan verici olacağını söyledi. Kolombiya basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de futbol yoğun bir şekilde yaşanıyor. Kariyerimin bu aşamasında transferim heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede sonuçlanır" ifadelerini kullandı. Monaco ile antrenmanlara çıktığını hatırlatan Falcao, kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi ve en üst seviyede kalmak istediğini kaydetti.

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