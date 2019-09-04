Falcao transferinde şok iddia
Galatasaray'ın Fransız ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Radamel Falcao için menajer Bayram Tutumlu, el altından para ödediğini iddia etti.04 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu, Monaco’ya bonservis bedeli ödemeden transfer ettiğini duyurdu.
Taraftarın coşkuyla karşıladığı Falcao’nun transferiyle ilgili ortaya büyük bir iddia atıldı.
Menajer Bayram Tutumlu, Twitter hesabından Galatasaray’ın Falcao için el altından para ödediğini ileri sürdü.
“Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım”
Tutumlu şunları kaydetti:
“GS Monako’ya transfer parası ödedi!! Bu para yasal transfer prosedüründen ödenmedi!! Kim bu parayı el altından Monako’ya ödedi?? Çıkıp söylesin yoksa 3 gün sonra ben yazarım!!”
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