0553 313 94 23

'Falcao transferinde olumsuz bir şey yok'

Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao transferinde bir olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
'Falcao transferinde olumsuz bir şey yok'

Transfer görüşmesi için gittiği Fransa'dan dönen Bulut, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Monaco'da forma giyen Falcao'nun hafta sonu maçı olduğunu aktaran Ahmet Bulut, "Transfer süreci aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor. Hafta başı ve hafta ortasında durum netleşir. Takımının ona ihtiyacı olduğu için bu hafta maça çıkacak. Onun niyeti de burada top oynamak." diye konuştu.

Bulut, Kolombiyalı futbolcunun transferi için bonservis ödenip ödenmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlamadı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini kurtarma çalışmaları
    1. Sinop’ta karaya oturan gezi teknesini..
    2. Akaryakıt tankeri tıra çarptı, faciaya..
    3. MHP Teşkilatından Başkan Gürkan’a..
    4. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    5. MHP Grup Başkanvekili Bülbül:..
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Borsada en çok değer kaybeden hisseler
    8. Alanya’da esrar ve 49 kök Hint..
    9. Ürdün'den Türkiye ve Katar hamlesi!
    10. GÜNCELLEME - Aydın'da silahlı kavga: 2..
    11. Borsada işlem hacmi sıralaması
    12. Avrupa Merkez Bankasının raporlama..
    13. Borsada değer kazanan hisseler
    14. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    15. Borsada endekslerin değişimi
    16. Tavas’ta sağanak yağış sele neden oldu
    17. Borsada günlük işlemler (2)
    18. Başkan Asya: “Muş için en iyisini..
    19. Borsada günlük işlemler (1)
    20. Cebelitarık Yönetimi İran gemisini..
    21. İhale ödeme için ek süre talep..
    22. Otobüs yangınlarından sonra denetimler..
    23. Trump'tan çirkin çağrı: O ikisini..
    24. Galatasaray sezonun ilk maçı için..
    25. Denizlispor, Olcay Şahan'ı renklerine..
    26. Denize giren kişinin boğulduğunu sanan..
    27. İsrail ve BAE'nin "gizli İran..
    28. Bursa'da gazinin kafede darbedildiği..
    29. Urartular’ın ölüm nedenleri..
    30. Jüpiter gençken oluşum aşamasındaki..
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu