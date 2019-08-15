0553 313 94 23

"Falcao transferinde olumsuz bir şey yok"

Menajer Ahmet Bulut:"Transfer süreci aynen devam ediyor. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor"

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
"Falcao transferinde olumsuz bir şey yok"


İSTANBUL (AA) - Futbolcu menajeri Ahmet Bulut, Galatasaray'ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Kolombiyalı oyuncu Radamel Falcao transferinde bir olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi.

Transfer görüşmesi için gittiği Fransa'dan dönen Bulut, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Monaco'da forma giyen Falcao'nun hafta sonu maçı olduğunu aktaran Ahmet Bulut, "Transfer süreci aynen devam ediyor. Hafta sonu maçı var. Bir hafta sonra her şey belli olacak. Olumsuz bir şey yok, aynen devam ediyor. Hafta başı ve hafta ortasında durum netleşir. Takımının ona ihtiyacı olduğu için bu hafta maça çıkacak. Onun niyeti de burada top oynamak." diye konuştu.

Bulut, Kolombiyalı futbolcunun transferi için bonservis ödenip ödenmeyeceğine yönelik soruyu yanıtlamadı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:28
  1. Ahmet Bulut
  2. Galatasaray
  3. Radamel Falcao
  4. SÜPERLİG
  5. transfer

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burhaniye’de iki arkadaşın sokak konseri ilgi gördü
    1. Burhaniye’de iki arkadaşın sokak..
    2. Seyir halindeki tır alev alev yandı
    3. Çavuşoğlu-Ankourau ortak basın..
    4. Gençler Haliliye Belediyesi ile..
    5. Malatya’da termometreler 41 dereceyi..
    6. Türkiye'ye karşı tehdit gibi hamle!..
    7. Beykoz Üniversitesi profesör, öğretim..
    8. Burhaniye’de panayırda çocuklar..
    9. Bu pizza inanın çok masum!
    10. Osmaneli’nde ücretsiz yüzme öğretilecek
    11. Osmaneli ’Lefke Cup 2019 U15..
    12. ABD’li askeri heyet ile Türk..
    13. YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak?..
    14. Yeni PAÜ’lüler irtibat masasından..
    15. Çanakkale Bisiklet Platformu kamplı..
    16. Muş'ta HDP'nin il eş başkanları..
    17. Serbest piyasada altın fiyatları
    18. Teleferik için kuyruk oluştu, 40 bin..
    19. Denizli'deki deprem
    20. Kafede korkutan yangın
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu