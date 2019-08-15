Falcao gemileri yaktı! 'Teklifi reddetti'

Fransız L'Equipe gazetesi, Radamel Falcao'nun Galatasaray'la anlaştığını ve Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddettiğini yazdı. Haberde ayrıca Monaco'nun Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep edeceği belirtildi.

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Radamel Falcao, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifini reddetti.

Fransız L'Equipe gazetesinin haberine göre; Kolombiyalı futbolcu, Monaco'nun sözleşme uzatma teklifine olumsuz yanıt verdi ve takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Monaco ile sözleşmesi bulunan Falcao'nun geçtiğimiz haftalarda Galatasaray ile anlaştığı biliniyor.

Monaco 5 milyon eyro talep edecek

Öte yandan haberde yer alan bir diğer bilgiye göre; Monaco, Galatasaray'dan bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro talep edecek. Monaco yönetiminin Falcao'nun sözleşme uzatma teklifini reddetmesinin ardından santrfor arayışlarını hızlandırdığı ve Kolombiyalı futbolcunun yerine bir forvet transferi yapacağı belirtildi.